Samsun'da nefes kesen 19 Mayıs kutlamaları

Samsun'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları devletin zirvesini bir araya getirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışlarının 100. yıl etkinlikleri kapsamında Samsun'da törenler gerçekleştirildi. Birlik ve beraberlik mesajları verilen törenlere bütün siyasi parti genel başkanlar, bakanlar ve siyasi temsilciler katılım gösterdi. Törende devletin zirvesi ilk defa bir Samsun'da 19 Mayıs törenlerinde bir araya geldi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Cahit Turan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

SOLOTÜRK'ün gösterileri nefes kesti

Kurtuluş Yolu Tütün İskelesi'nde gerçekleştirilen tören, öğrencilerin 19 Mayıs şiirlerini okumasıyla başladı. Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuşma gerçekleştirdi. Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Takımı sahneye çıktı ve marşlar seslendirdi. Mehter takımının ardından Türk Hava Kuvvetleri'nin gökyüzündeki gururu SOLOTÜRK gösteri uçuşları gerçekleştirdi. Jetlerin akrobatik hareketlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilgiyle izledi. SOLOTÜRK gösterisinin ardından Türkiye'nin 81 ilinden ve 10 farklı ülkeden İstanbul'dan Piri Reis Gemisi'yle yola çıkarak 100. yıl için Samsun'a gelen gençler yanlarında getirdikleri Türk bayrağını ve illerindeki toprakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Daha sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından tören siyasi parti genel başkanlarının toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

10 binler katıldı

Törenler ve gösteriler büyük ilgi gördü. Ülkenin dört bir yeninden gelen vatandaşlar ve Samsunlular törenlere akın etti. Atatürk Bulvarı trafiğe kapatılırken, tramvaylar ise insan selini çekmekte zorlandı. Aşırı yoğunluk nedeniyle tramvaylara binemeyen insanlar şehrin içindeki etkinlikleri yürüyerek gitmek durumunda kaldı.