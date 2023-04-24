Samsun'da nisan yağmurları: 73,3 kilo yağış düştü

Nisan yağmurlarının etkisi altında olan Samsun'a son 4 günde 73,3 kilo yağış düştü.

Bir süredir yağışlı havanın etkisinde bulunan Samsun, son 4 günü yağmurun etkisinde geçirdi. Samsun'da 20 Nisan'da 13,2 kilo, 21 Nisan'da 21,4 kilo, 22 Nisan'da 10,2 kilo, 23 Nisan'da 4,1 kilo ve 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece de metrekareye 24,4 kilo yağış düştü. 24 Nisan saat 06.00'dan sonraki veriler hariç Samsun'a son 4 günde toplam 73,3 kilo yağış aldı.

Yağışlı havaların hafta sonunu kadar süreceğini tahmin eden Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, yaptığı uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor” ifadeleri kullanıldı.

Samsun'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi beklenirken, hafta içi en yüksek gündüz sıcaklığının 18 derece, en düşük gündüz sıcaklığının ise 13 derece olması bekleniyor. Yağışların Samsun'un çevre illerinde de etkili olması tahmin ediliyor.