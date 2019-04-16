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Samsun'da nisan yağmurları

Samsun’da son 24 saatte metrekareye 8,5 kilogram yağmur düştü.

Samsun'da son 24 saatte metrekareye 8,5 kilogram yağmur düştü. Nisan yağmurlarının önümüzdeki 5 gün daha devam edeceği öğrenildi.


Samsun'da son günlerde aralıksız devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Kuvvetli yağış dolayısıyla şehrin çeşitli noktalarında küçük çaplı su birikintileri oluşurken şehirde gün içerisinde hava sıcaklığının en fazla 13 derece olması bekleniyor.



5 gün daha devam edecek


Öte yandan hızını artırarak devam sağanak nedeniyle son 24 saatte metrekareye 8,5 kilogram yağmur düştü. Güneyden gelen sağanağın önümüzdeki 5 gün daha devam edeceği öğrenilirken herhangi bir sel ya da taşkın riski beklenmiyor.

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