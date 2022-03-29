Samsun'da öğrenci servis kazaları sonrası denetimler arttırıldı

Samsun'da 20 gün içinde yaşanan ve 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 15 öğrencinin de yaralandığı iki ayrı servis kazasının ardından denetimler sıklaştırıldı.

9 Mart'ta Samsun'un Yakakent ilçesinde öğrenci taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı. 28 Mart'ta İlkadım ilçesinde öğrenci servisi ile cipin çarpıştığı kazada ise 9'u öğrenci 15 kişi yaralandı. Mart ayı içinde meydana gelen iki ayrı servis kazasında 1 öğrencinin hayatını kaybetmesi, 15 öğrencinin yaralanması yetkilileri harekete geçirdi. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı dünkü kaza sonrası yaptığı açıklamada servislere yönelik denetimlerin artacağının sinyalini verdi.

Polisten denetim

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise bugün İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde öğrenci servisi araçları üzerinde uygulama yaptı. Trafikten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Özdemir'in de katıldığı uygulamada trafik ekipleri durdurdukları öğrenci servislerini ‘okul servis aracı denetim formu' maddelerine göre denetledi. Yapılan kontrollerde ‘rehber personel, öğrencisi sayısının fazlalığı, genel trafik kuralları, özel güzergah izin belgeleri' incelendi.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.