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Samsun'da öğrenci servisi takla attı: Yaralılar var

Samsun’un Çarşamba ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü takla attı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre 10'dan fazla öğrenci yaralandı.


Kaza, Samsun-Ordu karayolu Irmaksırtı mevkisinde meydana geldi. Öğrencileri taşıyan 55 C 6076 plakalı minibüs, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolünü kaybederek takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre 10'dan fazla öğrenci ile sürücü yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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