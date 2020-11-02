Samsun'da öğrenciler meteorolojik olayları bu proje ile öğreniyor

Samsun'da öğrenciler iklim, hava olayları ile meteorolojik olayların yeryüzü, canlılar ve insan faaliyetleri üzerindeki etkisini alanında uzman kişiler tarafından verilen eğitimle aldıkları “Atmosfere Dokunuyoruz Projesi”nde öğreniyor.

"Atmosfere Dokunuyor Projesi" ikinci yılında devam ediyor. 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde ikinci yılına devam eden “Atmosfere Dokunuyoruz” isimli proje Kovid-19 pandemisi nedeniyle öğrencilerin sağlığını korumak için uygulamada değişiklik yapıldı. Uzaktan eğitime uygun olacak şekilde eğitimlerin verildiği Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü sahasında hedeflenen kazanımlara uygun olarak eğitimler planlandı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitime izin verilen sınıf kademelerinde isteğe bağlı olarak sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uygun bir şekilde, atmosfere dokunuyoruz eğitimlerinin bir kısmının yüz yüze yapılması planlandı.

2019-2020 eğitim-öğretim yılında; 2 bin 66 öğrenci, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü sahasında hedeflenen kazanımlara uygun olarak eğitim görme imkânı buldu. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 7-8-9 ve 10. sınıfların dâhil edilen projeden birinci dönem için 4 bin 78 öğrenci faydalanma imkânı bulacak.

Meteoroloji eğitimlerinin her aşamasında öğrencilerin kazanımlarına uygun içerik, yöntem ve malzemelerle gerçekleştirilmesine önem veriliyor. Bütün etkinlikler projenin uzman öğretmenleri tarafından önceden planlanıyor alan tanıtımında ise meteorologlar görev alıyor. Eğitimlerde, birçok duyu organını harekete geçiren ve kalıcı öğrenme sağlayan etkinliklerde yer buluyor.

Proje ile 6 bin öğrencinin, hava olaylarını tanıması, bilmesi ölçümlerde kullanılan materyal ve teknolojiyi öğrenmesi hedefleniyor. Oluşturulan interaktif atmosfer sayesinde öğrenciler ders kazanımlarını yaşayarak elde edecek. Bu durumun ders başarılarını da olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.