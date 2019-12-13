Samsun'da öğrencilere 'Pozitif Psikoloji Uygulamaları' başlıyor

Samsun'da ortaokul ve liselerde görev yapan rehber öğretmenlere Atakum Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından "Okulda Pozitif Psikoloji Uygulamaları" adı altında okul etkinlikleri eğitimi verildi.

Gazi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerife Işık ve Araştırma Görevlisi Ümre Kaynak tarafından verilen eğitime 45 öğretmen katıldı. Düzenlenen atölye çalışması ile öğretmenlerin aldıkları eğitimi öğrencilerine uygulaması ve yapacakları etkinliklerle öğrencilerin karakterlerindeki olumlu yanlarını ortaya çıkararak, erdem ve karakter güçleri ile pozitif duygulara odaklanan bireyler olması amaçlanıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Atakum Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ömer Kara, “Yıl İçinde pek çok proje ve araştırma ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Okulda Pozitif Psikoloji Uygulamaları atölye çalışmamız ile rehber öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlamış olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Atakum Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Şazile Karagöz ise, “Biz psikolojik danışman rehber öğretmenler okullarda öğrencilerimizin problemlerini göz ardı etmeden her zaman karakterlerindeki olumlu yanlarına ve hayatlarında olumlu giden konulara odaklanmalarını temel alırız. Okul ikliminde tüm eğitimcilerin de çocuklarımızın yapamadıklarından ziyade yapabildiklerine odaklanmalarının yaşanılan pek çok okul içi sorununun da çözüm noktası olacağı inancıyla böyle bir çalışmayı hayata geçirdik” diye konuştu.