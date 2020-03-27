Samsun'da Öğretmenim Sıra Bende Projesi

Uygulama 30 Mart Pazartesi gününden itibaren başlayacak.

Yeni korona virüs hastalığı (Kovid-19) sebebiyle 23 Mart tarihi itibarıyla öğrenciler uzaktan eğitim için evdeler. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu kapsamda öğrencilerini çok iyi tanıyan öğretmenlerin çocukların yanında olması sağlanarak öğrencilerin süreç içerisindeki motivasyonunu attıracak, kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak ve bu zor süreci çocukların sağlıklı geçirebilmelerine hedefleniyor.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde “Öğretmenim; Sıra Bende” başlığı altında Samsun'da görev yapan 20 bin öğretmenin, yine Samsun'da eğitim öğretim alan 250 bin öğrenciye psikososyal destek sağlaması için 30 Mart Pazartesi gününden itibaren her gün saat 14.00'te öğrencilerini arayarak görüşme sağlanası planlanıyor.

Telefon görüşmesinde öğretmenler tarafından öğrencilere evde oldukları sürelerde zamanını verimli geçirebilmesi ve korona virüsünden korunma yolları hakkında daha önce Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen içeriklerden faydalanarak önerilerde bulunacak. Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayacak. Ayrıca öğretmenler aradıkları öğrencilere eğlenceli görevler vererek araştırma yapmanın heyecanını öğrencilerde oluşturacaklar.

Etkinliğe katılmak isteyen öğretmenler “samsunakademi.meb.gov.tr” adresinde yer alan formu doldurarak başvuru yapabilecek.