Samsun'da Öğretmenler Günü kutlaması

Samsun'da "24 Kasım Öğretmenler Günü" çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Öğretmenler Günü etkinlikleri Samsun'da sabah Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Etkinlikler daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde(AKM) devam etti.

Törede yaptığı konuşmada 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Hepsine sağlık ve sıhhat içerisinde nice güzel ömürler diliyorum. Görevlerine devam eden öğretmenlerimize de görev alanlarında başarılar temin ediyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar ise konuşmasında, “Ülkesinin geleceğini sağlam temeller üzerinde inşa etmek isteyen toplumlar, milli şuura sahip nesiller yetiştirmek için büyük bir gayret içerisindedirler. Ailesine, milletine ve bu aziz milletin onurlu bir bireyi olarak kendisine karşı sorumluluk duyan erdemli bir yaşamı her şeyden üstün tutan genç nesillerin yetişmesinde başrol oynayan kişiler öğretmenlerimizdir” diye konuştu.

Etkinlikte öğretmenlerden oluşan halk oyunları grubu çeşitli gösterilerde bulundu. Programın sonunda Vali Dağlı, liseler arası şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.