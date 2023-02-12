Samsun'da okul binaları güçlendiriliyor

Samsun'da son 2 yılda 19 okulun deprem güçlendirme çalışması tamamlanıp eğitime devam edilirken, 43 okulda ise çalışmalar sürüyor.

Havza, Lâdik ve Vezirköprü ilçeleri Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan, şehir merkezi ise 2. derece riskli bölgede yer alan Samsun'da okullarda deprem güçlendirme çalışmaları hızla devam ediyor. Bu çerçevede son 2 yılda Samsun'da 19 okulun deprem güçlendirme çalışması tamamlanarak tekrar eğitim-öğretime açıldı.

43 okulda deprem güçlendirme çalışması devam ediyor

İl genelinde 2020-2022 yılları arasında 19 okulun güçlendirme çalışması tamamlanarak eğitime açıldı. Bu dönemde ise 43 okulda deprem güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Samsun il sınırları içerisinde İlkadım Şehit İlhan Hamlı MTAL, Atakum Altınkum MTAL, İlkadım Atatürk Ortaokulu, İlkadım Şehit Onbaşı Yücel Ünsal İlkokulu-Ortaokulu, İlkadım Belediye Ortaokulu, Atakum MTAL, Çarşamba Atatürk İlkokul-Ortaokulu, Çarşamba Kürtün Ortaokulu, İlkadım Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu, İlkadım Sema Cengiz Büberci MTAL, Canik Demirci İlkokulu-Ortaokulu, Canik Başkonak İlkokulu, Canik Toptepe İlkokul-Ortaokulu, İlkadım Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu, Canik Başalan Cumhuriyet Ortaokulu-İmam Hatip Ortaokulu, Canik Tuzaklı İlkokulu, Canik Fatih İmam Hatip Ortaokulu, Canik Hasköy Cumhuriyet İlkokul-Ortaokulu, İlkadım Mustafa Kemal İlkokulu, İlkadım Subaşı İlkokulu, İlkadım Özel Eğitim Meslek Lisesi, İlkadım İlyasköy Türkiş İlkokulu, Ayvacık Mustafa Üstündağ YİBO, Canik 100. Yıl İlkokulu, Canik Hacı İsmail İlkokul-Ortaokulu, Çarşamba 75. Yıl MTAL, Atakum Denizevleri Ortaokulu, Atakum Şehit Ahmet Özsoy İlkokulu, Atakum Mimar Sinan İlkokul-Ortaokulu, Canik Kocatepe İlkokulu, Atakum Balaç İlkokulu-Ortaokulu, Atakum Orhan Gencebay Ortaokulu, Atakum Sarayköy İlkokul-Ortaokulu, İlkadım 19 Mayıs İşitme Engelliler İlkokulu, İlkadım Çatalarmut Ortaokulu, Atakum Şehit Metin Arslantürk İlkokulu, İlkadım İstiklal İlkokulu ve Atakum Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin deprem güçlendirme çalışmaları yapılıyor.

Deprem güçlendirmesinin devam ettiği okullardaki öğrenciler, güçlendirme bitene kadar başka okullarda eğitim-öğretim görüyor.