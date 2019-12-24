Samsun'da okul girişinde ağaç devrildi

Samsun'da bir okul girişinde ağaç devrildi, muhtemel bir facia ucuz atlatıldı.

İlkadım ilçesi Lise Caddesi'nde bulunan ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle kaldırımın üzerine devrildi. Olayın öğrencilerin ders çıkışı saatinden 20 dakika önce olması ve kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Olayın meydana geldiği anlar da ehliyet sınavının da olduğu öğrenilirken, okul önündeki kaldırımlara devrilen ağaç Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerince küçük parçalara ayrılarak kaldırıldı. Kaldırma çalışmasında trafik polisi tarafında yol emniyeti alındı.