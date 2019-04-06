Samsun'da okul inşaatları devam ediyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Samsun'da 28 okul binası ve 13 derslik dışı bina yapım işi olmak üzere toplam 51 adet yapım işi bulunuyor.

Toplam 38 adet (731 derslik) okul yapım işinden 30 adet okul yapım işi devam ediyor. 2 adet okul yapım işi tamamlandı. 2 adet okul yapım işi feshedildi, yeniden ihalesi yapılacak. 5 adet okul yapım inşaatına ise yakın zamanda başlanacak. Bu kapsamda 3 adet anaokulu, 6 adet ilkokul, 12 adet ortaokul, 2 adet imam hatip ortaokulu, 1 adet Anadolu lisesi, 6 adet mesleki ve teknik Anadolu lisesi, 2 adet imam hatip lisesi ve 1 adet spor lisesi yatırımı yapılacak. Bu okulların toplam bedeli ise 167 milyon 801 bin TL.

Hayırseverler katkısıyla yapılan eğitim yatırımları kapsamında Tekkeköy Dursun Korkmaz İlkokulu tamamlandı. Tekkeköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatı devam ediyor. Tekkeköy'de Adeka tarafından yaptırılacak olan okulun da kaba inşaatı tamamlandı. İkmal inşaat ihalesi yapılacak.

2019 yılı bakanlık tarafından tahsis edilen onarım ödenekleri kapsamında ise anaokullarına 266 bin TL, temel eğitime 2 milyon 70 bin TL, orta öğretime 1 milyon 332 bin TL, mesleki eğitime 1 milyon 350 bin TL ve diğer özel özel eğitim ve RAM gibi öğretim kurumlarına da 35 bin TL olmak üzere toplam 5 milyon 53 bin TL ödenek tahsis edildi.