Samsun'da okul kantinlerine fahiş fiyat denetimi

Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nce döviz kuruna bağlı girdi maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek fiyatları artıran ancak döviz kurundaki düşüşe paralel olarak satış fiyatlarını düşürmeyen üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere yönelik sürdürülen denetimler kapsamında, vatandaşlardan gelen şikâyetler değerlendirilerek ilgili kanunlar uyarınca okul kantinlerinde denetime başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden il genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde bulunan kantinlerin listeleri temin edilerek gerçekleştirilen denetimlerde, kantin işletmelerinden alınan savunma kapsamında ürünlere ait geriye dönük alış ve satış faturaları ile gerekli bilgi ve belgeler talep ediliyor. Yapılan incelemelerde haksız fiyat artışı yaptığı anlaşılan işletmeler Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na bildiriliyor.

Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş artış yapıldığına karar verilmesi halinde 10 bin Türk Lirası'ndan 100 bin Türk Lirası'na kadar para cezası uygulandığını belirterek, kantin işletmelerini idari para cezaları ile karşı karşıya kalmamaları konusunda uyaran Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, ilde şu ana kadar yaklaşık 100 okul kantininde denetim gerçekleştirildiğini ve denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini söyledi.