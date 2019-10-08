Samsun'da okul ve derslik yatırımları sürüyor

3 adet okul yapım işi tamamlandı, 2 adet okul yapım işi ise feshedildi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2019 yılı yatırımları kapsamında 35 adet okul binası yapım işi ve 13 adet derslik dışı bina yapım işi olmak üzere toplam 48 adet yapım işi bulunuyor. Bu eğitim yatırımları, hız kesmeden devam ediyor.

Temel eğitim ve ortaöğretim yatırımları kapsamında 4 adet anaokulu binası yapım işi (20 derslik), 6 adet ilkokul binası yapım işi (109 derslik), 12 adet ortaokul binası yapım işi (264 derslik), 2 adet imam hatip ortaokul binası yapım işi (42 derslik), 1 adet Anadolu lisesi binası yapım işi (24 derslik), 7 adet mesleki ve teknik Anadolu lisesi yapım işi (176 derslik), 2 adet imam hatip lisesi yapım işi (48 derslik) ve 1 adet spor lisesi yapım işi olmak üzere toplam 35 adet (707 derslik) okul yapım işinden, 30 adet okul yapım işi devam ediyor. 3 adet okul yapım işi tamamlandı. 2 adet okul yapım işi feshedildi, yeniden ihalesi yapılacak.

Derslik dışı yatırımlar kapsamında 13 adet derslik dışı yapım işinden; 2 adet öğrenci pansiyon yapım işi tamamlandı, 2 adet öğrenci pansiyon yapım işi devam ediyor. 2 adet spor salonu yapım işi devam ediyor. 1 adet çok amaçlı salon yapım işi ihalesi yapıldı, inşaata başlanacak. 3 adet atölye yapım işi tamamlandı ve 3 adet atölye yapım işi fesih edildi, yeniden ihalesi yapılacak.