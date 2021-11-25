Samsun'da okullarda diş sağlığı tarama çalışması

22–28 Kasım Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası nedeniyle Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik ağız hijyeni ve diş sağlığı eğitimleri ve diş sağlığı tarama çalışması başlatıldı. Diş sağlığı tarama ve eğitim çalışmaları hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Bahadır Yazıcıoğlu, “İki yıldır pandemi nedeniyle okullarımızda zaman zaman ara vermek zorunda kaldığımız diş tarama ve ağız hijyeni eğitimlerimizi Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak yeniden başlatıyoruz. Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize yönelik planladığımız çalışmamamızın ilk adımını Canik ilçemizde attık. Canik İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından başlatılan uygulamada öncelikle ilçe merkezine ulaşımda güçlük çeken Başalan, Dereler, Gökçepınar, Başkonak, Hacınaipli, Gödekli, Düzardıç, Tuzaklı, Gölalan ve Demirci mahallelerindeki toplam 1500 öğrencimizin ağız hijyeni, diş sağlığı eğitimleri ve diş taramaları tamamlanacak. Eğitim ve tarama çalışmalarında çocuklarımızı diş fırçalama konusunda teşvik etmek için hem diş fırçası ve macunu hediye ediyoruz hem de tarama sonucunda tedavi ihtiyacı tespit ettiğimiz öğrencilerimizin tedavilerini Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizde gerçekleştiriyoruz. Diş sağlığının önemini özellikle bu küçük yaşlarda anlatmak, ömür boyu sağlıklı dişlere sahip olmak için gerekli. Bu nedenle Canik ilçemizde başlattığımız bu çalışmayı Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde tüm okullara yaymayı planlıyoruz” dedi.