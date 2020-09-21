Samsun'da ölümlü kazalar yüzde 38,5 azaldı

Samsun Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı tarafından 2017 yılında çıkarılan ‘Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi'ne göre hareket edilerek sürücü, yolcu ve yaya olarak tanımlanan trafikteki insan unsurunun trafik ortamında yaptıkları kural ihlalleri ile bu ihlaller sonucu meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesine yönelik kısa vadede yapılacaklarla ilgili bir sistem yaklaşımı ortaya koymak hedeflenmiştir. Bu sayede kaza nedenli ölümler ve ciddi yaralanmaların en aza indirilmesi, trafik kazaları nedeniyle yaşanmakta olan diğer sosyoekonomik kayıpların da (iş gücü, zaman, maddi hasar, gelir kaybı, acil müdahale, kurtarma, tedavi, rehabilitasyon, kazazede yakınlarının uğradığı maddi ve manevi zararlar vb.) genel anlamda toplumsal hayatın, özel de ise bireylerin yaşamlarını tehdit edebilme kapasitelerini ortadan kaldırmak hedeflenmektedir. İlimizde Emniyet Genel Müdürlüğünün belirlediği çalışma programı dışında yapılan kararlı ve süreklilik arz eden özel denetimler sonucunda; il genelinde 2019 yılının 8 aylık döneminde 13 adet ölümlü kaza meydana gelirken, 2020 yılının 8 aylık döneminde 8 adet ölümlü kaza meydana gelmiş ve yüzde 38,5 oranında azalma gerçekleşmiştir. Yine aynı dönemler içerisinde ölü sayısı 59'dan 33'e düşerek yüzde 44,1, yaralanmalı kazalar 1726'dan 1560'a düşerek yüzde 9,6, maddi hasarlı kazalar 2 bin 196'dan 2 bin 101'e düşerek yüzde 4,3, toplam kazalar ise 3 bin 935'ten 3 bin 669'a düşerek yüzde 6,8 oranında azalış meydana gelmiştir” denildi.

İl merkezinde yüzde 66,7 azalma

Açıklamada ayrıca, “İl merkezinde ise 2019 yılının 8 aylık döneminde 3 adet ölümlü kaza meydana gelirken, 2020 yılının 8 aylık döneminde 1 adet ölümlü kaza meydana gelmiş ve yüzde 66,7 oranında azalma gerçekleşmiştir. Yine aynı dönemler içerisinde ölü sayısı 22'den 14'e düşerek yüzde 36,4, yaralanmalı kazalar 857'den 828'e düşerek yüzde 3,4, maddi hasarlı kazalar 1418'den 1307'ye düşerek yüzde 7,8, toplam kazalar ise 2 bin 278'den 2 bin 136'ya düşerek yüzde 6,2 oranında azalış meydana gelmiştir. İlimizde trafik kazalarının azaltılmasına yönelik yapılan denetimler aynı kararlılıkla devam edecektir” bilgileri verildi.