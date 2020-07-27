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Samsun'da orman yangını

Samsun’un Bafra ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Samsun'un Bafra ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü.


Yangın, Burunca mevkisinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine Samsun ve Bafra Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda itfaiye aracı ve su tankı olay yerine intikal ettirildi. Ekipler tarafından sarp ve dik ormanlık alanda yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 hektarlık alan zarar görürken, alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

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