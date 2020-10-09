Samsun'da ormanlarda çıkan 41 yangında 64,75 hektar alan zarar gördü

Samsun'da 2020 yılında ormanlarda çıkan 41 yangında toplam 64,75 hektar alan (ha) zarar gördü. Yangınlara ortalama müdahale süresi 10,6 dakika oldu.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Samsun'da ağaçlandırma, rehabilitasyon, fidan üretimi, silvikültür, gelir getirici türler, odun dışı ürün ve hizmetler, üretim ve pazarlama, orman zararlılarıyla mücadele, orman yangınlarıyla mücadele ve orman köylülerinin kalkındırılması faaliyetlerini yürütüyor. Samsun'un yüzde 59'u açıklık, yüzde 41'lik bölümü de ormanlık alan olarak geçiyor. Samsun'daki orman varlığı 2002 yılına 365 bin 517 ha iken 2020 yılında yüzde 5 oranında artarak 380 bin 98 ha oldu.

Samsun'da toplam 80 projesi olan Amasya Orman Bölge Müdürlüğünün 51 orman, 28 inşaat ve 1 tane de hayvancılık projesi bulunuyor. Projelerin toplam tutarı 72 milyon 933 bin TL tutarında olurken, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 57, fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 66 oldu. 43 projenin yapımı tamamlanırken, 37 projenin yapımına ise devam ediliyor.

“Samsun'da ormanlarda çıkan 41 yangında 64,75 hektar alan yandı”

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Samsun'da ormanların yüzde 37'si 2. derece (Vezirköprü), yüzde 63'ü 3. derece (Bafra yüzde 27, Samsun yüzde 36) oranda yangına hassas olarak dikkat çekiyor. 2020 yılında Bafra'da çıkan 6 yangında 14,63 ha örtü yandı. İlk müdahale süresi ortalama 12,7 dakika oldu. Kavak'ta çıkan 12 yangında 32,68 ha örtü yandı. Ortalama 9,8 dakikada müdahale edildi. Samsun'da çıkan 2 orman yangınında 0,93 ha örtü yandı. Yangına ortalama 11 dakikada müdahale edildi. Vezirköprü'de çıkan 21 orman yangınında 62,65 ha yandı, 2,10 ha da tepe yandı. Toplamda 16,51 ha yandı. Yangınlara ortalama 9 dakikada müdahale edildi. Samsun'da ormanlarda çıkan toplam 41 yangında 62,65 ha örtü, 2,10 ha tepe olmak üzere toplam 64,75 ha yandı. Yangınlara müdahale süresi ortalama 10,6 dakika oldu.

Ağaçlandırma ve toprak muhafazası projesi kapsamında ağaçlandırma ve erozyon kontrolü yeni tesis çalışmaları neticesinde ağaçlandırma tesisi faaliyetleri yüzde 140 oranında gerçekleşti. Endüstriyel ağaçlandırma tesisi faaliyeti 120 oranında gerçekleştirilirken, erozyon kontrol tesisi faaliyeti ise yüzde 100 olarak tamamlandı.

Fidan üretimi ve bakım çalışmaları kapsamında 2020 yılında Samsun, Bafra ve Vezirköprü fidanlıklarında 3 milyon 310 bin TL ödenek ile 2 milyon fidan üretim hedefinin yüzde 42'si gerçekleştirildi. Toplam 2 milyon 650 bin fidanın bakımı yapıldı. Tohum üretimi çalışmaları kapsamında 5 ton tohum üretimi hedefinden 2 tonu gerçekleştirildi.

Orman Köylülerin Kalkındırılması ve Destekleme Projesi kapsamında süt sığırcılığı alanında bulunan 28 adet programdan 16'sı tamamlandı. Süt koyunculuğu alanında bulunan 4 programdan 1 tanesi tamamlandı. Üretim geliştirme alanında bulunan 45 programdan ise 24'ü tamamlandı. Samsun'da 2020 yılında süt sığırcılığı, süt koyunculuğu ve üretim geliştirme olmak üzere 45 aileye toplamda 2 milyon 456 bin TL'lik kredi desteği verildi.