İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da otelde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Samsun’da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda otelde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda otelde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen şahısları takibe aldı ve Atakum ilçesinde bir otelde gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.S., Y.G. ve C.K. adlı kadın ile birlikte 125 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edilen A.S., Y.G. ve C.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, O.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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