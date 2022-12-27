Samsun'da otele uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da bir otele baskın düzenleyen polis, uyuşturucu ticaretinden 2 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları istihbar edilen S.G. ve Ö. D.'yi takibe aldı. Şüpheli şahısların kaldıkları tespit edilen otel odasında yapılan aramada, 4 paket halinde 54,8 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S. G. ve Ö.D. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.