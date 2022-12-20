Samsun'da otelin kasasından hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Samsun'da bir otelin kasasından para çalan 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalanarak çıkardıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan bir otelde 2 gün önce akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin kasasından 3 bin 300 lira para çalındı. Olay polise haber verildi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları çalışma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen S.A. (19) ve F.G.'yi (16) yakalayarak gözaltına aldı. Yaşı küçük olan F.G. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine, S.A. ise Gazi Polis Merkezi'ne teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.A. ve F.G. çıkarıldıkları mahkemece akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildiler.