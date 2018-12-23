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Samsun'da otizm için koştular

Samsun Otizmli Çocuklar Derneği (SODER) tarafından otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Otizm İçin Koş" etkinliği gerçekleştirildi.

Samsun Otizmli Çocuklar Derneği (SODER) tarafından otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Otizm İçin Koş" etkinliği gerçekleştirildi.


Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Atakum Koşu Grubu, Adım Adım Koşuyoruz Grubu, Üniversiteli Samsunsporlular (ÜNİ-SAM), Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneğinin desteğiyle Doğu Park'ta düzenlenen etkinliğe AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman da katıldı. Koşunun sonunda bütün otizmli çocuklara protokol tarafından birincilik ödülü verildi.


Etkinliğe katılan Başkan Şahin, "Otizm, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda adı çok sık duyulan bir özel eğitim kategorisidir. Özellikle son yıllarda yapılan farkındalık çalışmalarıyla birlikte toplumda otizme karşı çok önemli bir duyarlılık oluştu. Otistik çocuklara eğitim verilmesi konusunda da önemli aşamalar kaydedildi. Çocuklarımız hepimizin en değerli varlıklarıdır. Yaşama kaynağımızdır. Bir bakıma onlar ve onların gelecekleri için yaşamaktayız. Otizmli çocuklara sahip ailelerimiz ise büyük fedakarlıklarla çocuklarının yanındalar. Otizmle mücadelede daima çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olmalıyız" dedi.


Samsun Otizmli Çocuklar Derneği Başkanı Ayça Nedret Yüceer ise etkinliğe destek veren herkese teşekkür etti.

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