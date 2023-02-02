Samsun'da otogarda ele geçen uyuşturucuyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Samsun'da otogarda ele geçen uyuşturucuyla ilgili 1 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele eden Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 2 şüpheli şahıstan, 7 paket halinde 274,73 gram metamfetamin maddesi, 3 paket halinde 75,24 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet esrarlı sigara ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçidi. Olayın devamında 1 kişi daha gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan M.K.ve B.D. ile 2 çocuk annesi H.Ş. adlı kadın bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, B.D. ve H.Ş. adlı kadın ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.