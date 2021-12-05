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Samsun'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Samsun’da yoldan çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Şahin idaresindeki 55 KD 062 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjdeki ağaca çarpıp yola savruldu. Kazada, otomobil sürücüsü Hasan Şahin ile Emine Şahin yaralandılar. Yaralılar, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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