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Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.

Samsun'da otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.


Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu 17. kilometresi Haçıömerli mevkisinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Babalık (85) idaresindeki 55 EZ 496 plakalı otomobil, Kavak'tan Samsun istikametine seyir ederken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak bir süre sürüklendikten sonra aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Babalık, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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