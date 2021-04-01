Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı

Samsun'da otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elif Yörükçü idaresindeki 55 BBC 49 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüj bariyerlerine çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Elif Yörükçü 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi atına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.