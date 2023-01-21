İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 19. kilometresi Hacıömerli mevkisinde saat 06.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Ordu'ya giden Koray Okay (39) idaresindeki 07 ENS 07 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun solundaki demir bariyerle çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Koray Okay ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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