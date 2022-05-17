İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun'da otomobil binanın duvarına çarptı: 1 yaralı

Samsun’da yoldan çıkan otomobilin, binanın duvarına çarptığı kazada araç sürücüsü yakalandı.

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin, binanın duvarına çarptığı kazada araç sürücüsü yakalandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Gebi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülşen T.(34) idaresindeki 55 ACS 872 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak bir binanın duvarına çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Gülşen T. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.