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Samsun'da otomobil çalan 4 çocuk tutuklandı

Samsun’da park halindeki 4 ayrı otomobili çalıp birini kaza yapmak suretiyle 2 araca zarar veren 4 çocuk mahkemece tutuklandı.

Samsun'da park halindeki 4 ayrı otomobili çalıp birini kaza yapmak suretiyle 2 araca zarar veren 4 çocuk mahkemece tutuklandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Yaşardoğu Mahallesi ile Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.M.D. (15), P.B. (15), U.G. (15) ve M.C.K. (16) adlı 4 çocuk park halindeki 4 ayrı otomobili çaldı. Çocuklar otomobillerden biriyle kaza yaptı, birine de zarar verdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan 4 çocuk Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen B.M.D., U.G., P.B. ve M.C.K. çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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