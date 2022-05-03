İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun'da otomobil dere kenarına uçtu: 4 yaralı

Samsun’da yoldan çıkan otomobilin takla atarak dere kenarına yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin takla atarak dere kenarına yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Irmaksırtı mevkisinde 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre U.(21) idaresindeki 80 ABE 973 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı. 50 metre sürüklenerek elektrik direğine çarpan otomobil dere kenarına yuvarlanıp ters döndü. Kazada, araç sürücüsü Emre U. ile Görkem D.(19) , Volkan U.(38) ve Kaan G.(20) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.