Samsun'da otomobil devrildi: 1 yaralı

Samsun'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Maçka Sokak üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Güleç idaresindeki 27 ADL 852 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu refüje çarpıp yol ortasına devrildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hasan Güleç, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.