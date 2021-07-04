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Samsun'da otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin beton direğe çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin beton direğe çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Gebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alperen Kömpe idaresindeki 55 ABR 960 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak beton elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan Göktan Kömpe (16), Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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