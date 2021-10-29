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Samsun'da otomobil duvara çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Samsun’da otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Çınarlık Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal Torun idaresindeki 55 GV 218 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu duvara çarptı. Kazada araç sürücüsü Bilal Torun ile Samet Çam (17) yaralandı. Birol Torun ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine, Samet Çam ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Samet Çam'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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