İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Samsun’da otomobilin beton direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin beton direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Yaman (73) idaresindeki 55 EH 507 otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak beton elektrik direğine çarptı. Kazada araca sürücüsü Recep Yaman ile torunu Zümra Kazan (6) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.