İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar Karaalioğlu idaresindeki 37 DY 441 plakalı minibüs ile Ahmet Engin yönetimindeki 55 AZD 19 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan Yaşar Cenk 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.