Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi.Lise Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selami Şahin idaresindeki 55 FS 970 plakalı otomobil Salih Güler yönetimindeki 55 ASE 12 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Salih Güler 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.