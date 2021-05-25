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Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Remzi Ö. idaresindeki 55 ABJ 187 plakalı motosiklet ile Coşkun K. yönetimindeki 55 ES 003 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Remzi Ö., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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