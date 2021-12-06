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Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan E. idaresindeki 55 ACS 326 plakalı otomobil ile Ahmet K. yönetimindeki 55 ACC 305 plakalı 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı.


Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet K. ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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