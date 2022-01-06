İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da otomobil ile öğrenci servis minibüsü çarpıştı: 2 yaralı

Samsun’da otomobil ile öğrenci servis minibüsünün çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil ile öğrenci servis minibüsünün çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu Toybelen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Demir idaresinde 19 RE 912 plakalı otomobil ile Arslan Erdoğan yönetimindeki 55 C 0087 plakalı öğrenci servis minibüsü çapıştı. Kazada Hasan O. ile İlkay Y. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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