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Samsun'da otomobil ile ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Samsun’da otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Recep Yıldırım idaresindeki 06 YGR 41 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Hüseyin Bıyıkoğlu idaresinde 07 ADM 006 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Kazada araç sürücüsü Recep Yıldırım ile birlikte Fatma Yıldırım, Zeynep Yıldırım, Demir Efe Bıyıkoğlu, Hatice Alkaç ve Nehir Erdem yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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