Samsun'da otomobil ile tır çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 79. kilometresi Kozluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Yavuzaslan idaresindeki 55 GT 630 plakalı Honda marka otomobil ile Sabri A. yönetimindeki 61 K 22364 plakalı Scania marka tır çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Yunus Emre Yavuzaslan (25) ve Bünyamin Aydemir (26) yaralandı. Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Durumu ağır olan yaralılardan Yavuzaslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.