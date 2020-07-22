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Samsun'da otomobil istinat duvarına çarptı: 3 yaralı

Samsun’da otomobilin yoldan çıkarak su kanalına düşüp, istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin yoldan çıkarak su kanalına düşüp, istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 32. kilometresi Tekeli mevkisinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necmiye Aslan idaresindeki 55 ADJ 020 plakalı Tata marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yağmur suyu kanalına düştü. Yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra istinat duvarına çarpan otomobildeki sürücü Necmiye Aslan ile çocukları Engin Aslan (20) ve Çiğdem Emine Aslan (20) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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