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Samsun'da otomobil korkuluklara ve ağaca çarptı: 1 yaralı

Samsun’da yoldan çıkan otomobilin demir korkuluklara ve ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin demir korkuluklara ve ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Ergen idaresindeki 06 GZD 90 plakalı otomobil, bir aracın sıkıştırmasıyla direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki demir korkulukları parçalayıp ağaca çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Umut Ergen, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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