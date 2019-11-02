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Samsun'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

Samsun’un Kavak ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'un Kavak ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Samsun-Ankara karayolunun 46. kilometresi Ahırlı mevkisinde saat 09.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevda G. yönetimindeki 06 BIS 112 plakalı otomobil, Kadir Seven'in (64) kullandığı 55 UG 351 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet, sürücüsü ile birlikte şarampole uçtu. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kadir Seven olay yerinde hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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