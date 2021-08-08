Samsun'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Samsun'da otomobilin yoldan çıkıp şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesinde Samsun Ankara karayolunun 61. kilometresi Üçhanlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Kılıç idaresindeki 34 F 2154 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Arzu Okuyucu (44) ile Öykü Melek Okuyucu (4) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.