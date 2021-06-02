Samsun'da otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı

Samsun'da otomobilin su kanalına yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Melihköyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas Tinçay idaresindeki 55 LK 127 plakalı otomobil, havanın yağışlı ve zeminin de ıslak olmasından yoldan çıkarak su kanalına devrildi. Kazada otomobilde bulunan Emine Tinçay (49), Sevinç Tinçay (29), İsmail Emir Tinçay (5) ve Eylül Tinçay (7) yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.