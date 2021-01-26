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Samsun'da otomobil su kanıla devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

Samsun’da otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Çevre Yolu üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DGE 632 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına devrildi. Kazada araçta bulunan Ersin Güney (41) ile Kerim Keskin (40) yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ersin Güney'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Araç sürücüsünün tespitine çalışılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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