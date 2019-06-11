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Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin takla atıp ters döndüğü kazada araç sürücüsü yaralandı.

Samsun'da otomobilin takla atıp ters döndüğü kazada araç sürücüsü yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Ihlamur Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Sağıroğlu (57) idaresindeki 55 EY 605 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak kaldırım üzerine ters döndü. Kazada yaralanan Mustafa Sağıroğlu, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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