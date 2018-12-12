Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Samsun'da otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Piyade Er Erdoğan Dündar Bulvarı üzerinden Atatürk Bulvarı istikametine seyir halindeki 18 MA 0042 otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarparak takla attı. Takla atan otomobil yolun kenarında bulunan trafik lambasını da devirdi. Yaklaşık yirmi metre sürüklenerek duran araçta bulunan Irak uyruklu 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.