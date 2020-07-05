Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Samsun'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 82. kilometresi Akçay mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezgi Yelis idaresindeki 34 CTU 270 plakalı Honda marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj bordür taşına çarpıp takla atarak yol kenarında devrildi. Kazada sürücü Sezgi Yelis ile Recep Ali Yelis yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Teme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.